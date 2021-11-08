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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38735 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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8 листопада відзначають Всесвітній день урбанізму

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні, 8 листопада, віряни відзначають Дмитрієв день. А у світі відзначають Всесвітній день урбанізму, Міжнародний день радіології та Всесвітній день без Wi-Fi, пише УНН

8 листопада відзначають Всесвітній день урбанізму

Всесвітній день містобудування (урбанізму)

8 листопада відзначають Всесвітній день містобудування. Ще його називають Всесвітнім днем урбанізму. Це свято присвячують розвитку будування міст як галузі. Адже завдяки цьому все більше людей можуть отримати комфортний простір для життя та забезпечити усі свої потреби.

Міжнародний день радіології

Свято, яке з’явилося 2012-го року, відзначають у різних країнах світу. Ініціаторами його заснування були Європейське товариство радіологів, Товариство радіологів Північної Америки, а також Американський коледж Радіології.

Всесвітній день без Wi-Fi

8 листопада у багатьох країнах відзначають Всесвітній день без Wi-Fi. Головним його завданням є звернути увагу громадськості на можливі ризики для здоров'я, пов'язані з бездротовими технологіями.

Релігійні свята

Сьогодні вшановують пам'ять Дмитра Солунського. Наші пращури помічали, якщо на Дмитра тепло, то і зима буде із постійними відлигами. А якщо на Дмитра вже випадає сніг, то зима буде пізньою.

У цей день поминають померлих родичів — запалюють на вікнах свічки, влаштовують поминальну вечерю та залишають частину кожної страви на ніч на столі.

У понеділок, 8 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Марк, Феофіл.​ 

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