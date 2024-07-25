российский беспилотник атаковал поселок Антоновка в Херсонской области. 72-летняя женщина получила взрывную травму и была доставлена в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.
Армия рф ударила с беспилотника по поселку Антоновка в Херсонской области, ранив 72-летнюю женщину, сообщили в Херсонской ОГА в четверг, пишет УНН.
Детали
российская армия атаковала с беспилотника Антоновку. В результате этого пострадала 72-летняя женщина. Она получила взрывную травму
«Скорая» доставила пострадавшую в больницу. Сейчас медики проводят дообследование и оказывают ей помощь.
Ранее в ОВА сообщали, что в больницу обратился житель Антоновки, который попал под вражеский удар. 55-летний мужчина получил легкие ранения: взрывную травму и контузию.