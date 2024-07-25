Армия рф ударила с беспилотника по поселку Антоновка в Херсонской области, ранив 72-летнюю женщину, сообщили в Херсонской ОГА в четверг, пишет УНН.

Детали

российская армия атаковала с беспилотника Антоновку. В результате этого пострадала 72-летняя женщина. Она получила взрывную травму - говорится в сообщении ОВА.

«Скорая» доставила пострадавшую в больницу. Сейчас медики проводят дообследование и оказывают ей помощь.

Ранее в ОВА сообщали, что в больницу обратился житель Антоновки, который попал под вражеский удар. 55-летний мужчина получил легкие ранения: взрывную травму и контузию.