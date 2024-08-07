7 августа: День маяка, День профессионального спикера

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Седьмого августа отмечают День маяка и День профессионального спикера. Эти праздники посвящены работникам навигационного оборудования и людям, которые часто выступают публично. Также это день памяти преподобного мученика Дометия.

Сегодня, седьмого августа, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня маяка, пишет УНН.

Это событие еще называют Днем работников средств навигационного оборудования побережья крупных водоемов в виде капитального сооружения.

Маяк - это средство оборудования морских путей в виде капитального сооружения башенного типа, предназначенное для обозначения опасных мест, проходов для судов. Это сооружение имеет яркую контрастную окраску, что визуально выделяет его на фоне окружающей местности. Маяки оснащаются сильным источником света и, как правило, снабжаются оптическими средствами для усиления светового сигнала, чтобы быть хорошо заметными и в ночное время.

Первым известным маяком, который не сохранился до наших дней, был маяк Фарос в египетском городе Александрия. Самым старым существующим маяком в мире считается маяк в Ла-Корунье в Испании, который был возведен во II веке.

Также сегодня отмечается День профессионального спикера.

Событие посвящено людям, которые чуть ли не каждый день дают комментарии для телевидения, радио, других недейственных платформ, делают публичные выступления.

Согласно одному из опросов, 95% людей испытывают страх перед публичными выступлениями.

Еще одно исследование показало, что на первое место среди свои страхов люди ставят страх смерти, а на второе - страх перед публичными выступлениями.

Поэтому, еще одна цель этого события - преодолеть у людей страх перед публичностью, научить их свободно чувствовать себя во время эфиров то перед аудиторией. Для этого организовываются различные мероприятия.

По церковному календарю сегодня день памяти преподобного  мученика Дометия.

Мужчина родился в языческой семье, но решил посвятить свою жизнь служению Господу.

Диометрий был проповедником и богословом, вел аскетический образ жизни и долгое время прожил в пустыне. За свою непоколебимую веру получил дар исцеления и чудотворения.

Во время возобновления гонений на христиан во времена римского императора Юлиана Отступника Диотемия схватили, долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины седьмого августа празднуют Денис, Дмитрий, Михаил, Петр.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
aleksandriyaАлександрия
ispaniyaИспания
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