В селе Буцнив в реке обнаружено тело 69-летней тернополянки, которая исчезла накануне. С начала года на водоемах Тернопольской области погибло 28 человек, из них 5 несовершеннолетних.
В реке Серет в селе Буцнов Тернопольской области обнаружено тело 69-летней тернополянки, которая пропала накануне, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Детали
"Трагический случай на реке Серет. 1 августа в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в реке Серет в селе Буцнов Тернопольского района обнаружено без признаков жизни тело пропавшей накануне 69-летней тернополянки", - говорится в сообщении.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, изъяли тело из воды и передали сотрудникам полиции.
Дополнение
Всего с начала года на водоемах Тернопольской области погибло 28 человек, из них 5 несовершеннолетних.