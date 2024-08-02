В реке Серет в селе Буцнов Тернопольской области обнаружено тело 69-летней тернополянки, которая пропала накануне, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

"Трагический случай на реке Серет. 1 августа в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в реке Серет в селе Буцнов Тернопольского района обнаружено без признаков жизни тело пропавшей накануне 69-летней тернополянки", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, изъяли тело из воды и передали сотрудникам полиции.

Дополнение

Всего с начала года на водоемах Тернопольской области погибло 28 человек, из них 5 несовершеннолетних.