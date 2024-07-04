68-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела на Днепропетровщине

На Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов 68-летняя женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, вчера вечером и сегодня утром оккупанты совершили нападение на Днепропетровщину, применяя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Целями для вражеских сил были райцентр и Червоногригорьевская община.

К сожалению, в результате обстрела ранена 68-летняя женщина, которая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Кроме того, были повреждены инфраструктура района, включая магазины, спортклуб, 4 пятиэтажных дома и 3 автомобиля. Также задело газопровод и линию электропередач.

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