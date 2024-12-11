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6,5 млн украинцев подали заявки на "еПоддержку": куда тратят средства

6,5 млн украинцев подали заявки на "еПоддержку": куда тратят средства

Киев  •  УНН

 • 5923 просмотра

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Почти 6,5 миллионов украинцев, включая 1,6 млн заявок на детей, подали заявки на "еПоддержку". Половина средств идет на коммунальные услуги, значительная часть - на поддержку армии через волонтерские фонды.

Уже почти шесть с половиной миллионов украинцев подали заявку на "еПоддержку". Полученные средства люди перечисляют за коммунальные услуги, а также отправляют на волонтерские фонды. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

"Сегодня первая вице-премьер-министр Свириденко докладывала ... по правительственным программам, в частности "еПоддержки". Уже почти шесть с половиной миллионов украинцев подали заявку на "еПоддержку", из них миллион шестьсот тысяч - заявки на детей", - сообщил Зеленский.

По его словам, темп развития этой программы хороший и уже идут первые выплаты.

"Мы видим, что около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги. Значительная часть идет на волонтерские фонды, и это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию благодаря этим средствам", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "еПоддержка" будет работать в течение трех месяцев зимы - это время, когда можно будет подать заявку. И в течение всего следующего года можно будет потратить эти средства. 

EasyPay отключил функцию "возврата денег" для абонентов Vodafone и Life: мошенники начали выводить деньги за "Зимнюю еПоддержку"11 дек. 2024, 11:53 • 12577 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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