600 грузовиков стоят в очереди на границе со стороны Словакии на фоне блокады перевозчиков
Около 600 грузовиков стоят в очереди на словацко-украинской границе после того, как словацкие перевозчики начали блокировать границу, присоединившись к польским водителям.
Ночью враг атаковал Одесскую область, есть попадание - Кипер
рф атаковала Одесскую область с помощью беспилотников, 10 из которых были сбиты, однако есть попадание на объект инфраструктуры, что повлекло пожар без жертв.
На Запорожской АЭС ночью произошел полный блэкаут - Энергоатом
Запорожская АЭС пережила полное обесточивание, что угрожало ядерной безопасности; восстановленная линия электропередач соединила ее с украинской системой.
Непогода оставила без света более 350 населенных пунктов, проезд по основным дорогам есть
Непогода вызвала обесточивание 357 населенных пунктов в четырех областях Украины, однако все основные дороги остаются проездными.
Налипание мокрого снега, гололед и туман: синоптики дали прогноз на три дня
В течение следующих трех дней в Украине ожидается дождь, мокрый снег, туман и гололедица без существенного снижения температуры. На западе страны пройдут сильные осадки, а на юго-востоке - небольшой дождь.
Луганская область: российские войска проводят наземные операции и обстреливают Невское и Белогоровку
Вражеские силы проводят наземные операции при поддержке авиации на Луганщине, атакуя такие районы, как Серебрянский лес и Стельмаховка. Невское и Белогоровка подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.
Российский обстрел в Херсонской области привел к гибели человека, повреждена школа
Один человек погиб и еще один получил ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны противника, в результате которых повреждены жилые кварталы, в том числе учебное заведение.
Жалят врага иглой прямо в сердце: Малюк рассказал, как снайперы СБУ достают топовых негодяев
Председатель СБУ Василий Малюк рассказал о точной работе снайперов СБУ, отметив их высокую квалификацию и способность эффективно уничтожать ключевые цели с больших расстояний.
Украинские войска за сутки уничтожили более тысячи оккупантов
За один день было убито более тысячи российских военнослужащих, что увеличило общие потери противника до 331 110 человек с 24 февраля 2022 года, согласно данным украинского Генерального штаба.
Враг ночью совершил атаку беспилотниками и ракетами: сбито 10 "шахедов" и ракету
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 10 БПЛА "Шахед" и одну ракету Х-59 во время вражеских атак 2 декабря 2023 года. БПЛА были запущены из Крыма.