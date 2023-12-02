600 грузовиков стоят в очереди на границе со стороны Словакии на фоне блокады перевозчиков

В очередях на территории Словакии в сторону границы с Украиной по состоянию на утро на фоне блокады словацких дальнобойщиков находится около 600 грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

По состоянию на утро сегодня в очереди в сторону Украины на территории Словакии находится около 600 грузовых транспортных средств с возможностью пересечь границу. Как мы сообщали, после 16:00 мы получили от словацких коллег информацию о том, что Союз перевозчиков Словакии начал блокирование движения на подъездном пути к границе - рассказал Демченко.

Детали

Спикер ГПСУ отметил, что за минувшие сутки, 1 декабря, в целом границу Словакии в пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" пересекло около 320 автомобилей в обоих направлениях.

"Надо понимать, что это направление также за последнее время является достаточно активным в движении грузовиков из-за действий, которые происходят на польской границе. Водители выбрали для себя альтернативные направления, в частности, направление границы со Словакией", - сказал Демченко.

Дополнение

1 декабря словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения россии.

Европейский комиссар по транспорту Адина Велян заявила 29 ноября, что Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков, которые блокируют границу. По ее словам, ситуация "неприемлема", и Брюссель оставляет за собой право вмешиваться в обеспечение соблюдения правил и применения закона.