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60 одесских классов все-таки ушли на удаленку

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Все школы и детские сады и дома творчества Одессы открыты и работают в обычном режиме, однако отдельным классам всё-таки пришлось перейти на дистанционное обучение. Об этом 27 сентября сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, передает УНН.

Цитата

“В настоящее время в удалённом режиме работают 60 классов одесских школ”, — сказала Буйневич.

Добавим

На дистанционное обучение переводится класс, в котором болеют более 20 % учащихся.

Департамент образования постоянно отслеживает динамику заболеваемости в учебных заведениях и в случае необходимости готовится принимать те или иные меры.

Отметим, что ранее Буйневич сообщила, что с 27 сентября все одесские школы, детские сады и учреждения дополнительного образования будут работать в очном режиме.

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