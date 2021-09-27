60 одеських класів все-таки пішли на дистанційку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Всі школи, дитячі садки і будинки творчості Одеси відкриті і працюють в звичайному режимі, проте окремим класам все-таки довелося перейти на дистанційне навчання. Про це 27 вересня повідомила директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич, передає УНН.
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"У даний час у віддаленому режимі працюють 60 класів одеських шкіл", - сказала Буйневич.
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На дистанційне навчання переводиться клас, в якому хворіють понад 20% учнів.
Департамент освіти постійно відстежує динаміку захворюваності в навчальних закладах та в разі потреби готується приймати ті чи інші заходи.
Відзначимо, що раніше Буйневич повідомила, що з 27 вересня всі одеські школи, дитячі садки і установи додаткової освіти працюватимуть в очному режимі.