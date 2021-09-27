60 одеських класів все-таки пішли на дистанційку

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"У даний час у віддаленому режимі працюють 60 класів одеських шкіл", - сказала Буйневич.

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На дистанційне навчання переводиться клас, в якому хворіють понад 20% учнів.

Департамент освіти постійно відстежує динаміку захворюваності в навчальних закладах та в разі потреби готується приймати ті чи інші заходи.

Відзначимо, що раніше Буйневич повідомила, що з 27 вересня всі одеські школи, дитячі садки і установи додаткової освіти працюватимуть в очному режимі.