55 взрывов: враг за сутки обстрелял Сумскую и Черниговскую области 8 раз

Российские войска за минувшие сутки 8 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей, сообщили в понедельник в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 8 обстрелов (55 взрывов) из различных видов вооружения - говорится в сообщении в ОК "Север" в Facebook.

Детали

Как сообщается, в Черниговской области в Черниговской области в Семеновской общине российские войска обстреляли, вероятно, из 120-мм минометов Карповичи (15 приходов) , дважды село Блешня (13 приходов) и Леоновку (2 приходы)

В Сумской области вражеские обстрелы дважды фиксировали в Казачье Конотопского района. Оккупанты открывали огонь, вероятно, из минометов.

Как сообщается в Шосткинском районе области были обстреляны:

Середина-Буда - 12 приходов, вероятно миномет 82 мм.

Ромашково - 4 прихода, вероятно РСЗО.

Сорокино - 7 приходов, вероятно РСЗО.

К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована - указали в ОК "Север"

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