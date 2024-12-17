50% всех поставок энергооборудования от партнеров уже установлено - Кулеба

Половина из предоставленных партнерами энергооборудования уже установлена и эксплуатируется. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

"Сейчас международные партнеры согласовали поставку 486 когенерационных установок, 296 модульных котельных. Более 50% всего поставленного оборудования уже установлено и эксплуатируется, остальные готовятся", - сказал Кулеба.

Напомним

КП "Броварытепловодоэнергия" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт для производства тепла и электроэнергии.