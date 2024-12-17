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50% всех поставок энергооборудования от партнеров уже установлено - Кулеба

50% всех поставок энергооборудования от партнеров уже установлено - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 5559 просмотра

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50% энергетического оборудования от партнеров уже работает в Украине. В общем согласована поставка 486 когенерационных установок и 296 модульных котельных.

Половина из предоставленных партнерами энергооборудования уже установлена и эксплуатируется. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

"Сейчас международные партнеры согласовали поставку 486 когенерационных установок, 296 модульных котельных. Более 50% всего поставленного оборудования уже установлено и эксплуатируется, остальные готовятся", - сказал Кулеба.

Напомним

КП "Броварытепловодоэнергия" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт для производства тепла и электроэнергии.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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