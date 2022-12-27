500 млн гривен сняли клиенты на кассах WOG со своих банковских карт

Забота о людях – является одной из важнейших задач сети WOG. В компании понимают, что в период военных действий и энергетического террора захватчиком могут возникать трудности со снятием наличных в банкоматах. Поэтому в WOG позаботились, чтобы украинцы могли снять средства прямо на кассе автозаправочных комплексов.

«WOG всегда стремится быть там, где люди, чтобы предложить им продукты и услуги, которые наиболее актуальны для них именно в этот момент. Сегодня клиенты могут воспользоваться сервисом необанкинга, ведь кассы наших АЗК превратились в некие банкоматы, где можно снять наличные. В общей сложности до 6000 грн при наличии в кассе достаточного количества средств. Для этого следует совершить любую покупку на АЗК, а при расчете назвать оператору сумму, которую хотели бы получить наличными с банковской карты. Снять средства на кассе так же быстро и просто, как и рассчитаться картой за покупку», – отметил директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

Клиенты сети WOG и в дальнейшем смогут снимать наличные деньги со своих банковских карт на кассах АЗК по всей стране.