500 млн гривень зняли клієнти на касах WOG зі своїх банківських карток

Дбати про людей – одна із важливих задач мережі АЗК WOG. В компанії розуміють, що в період воєнних дій та енергетичного терору загарбником можуть виникати труднощі зі зняттям готівки з банкоматів. Тож у WOG подбали, щоб українці могли зняти кошти прямо на касі автозаправних комплексів.

«WOG завжди прагне бути там, де люди, щоб запропонувати їм продукти та послуги, які є найбільш актуальними для них саме в цей момент. Сьогодні клієнти можуть скористатися сервісом необанкінгу, адже каси наших АЗК перетворились в такі собі банкомати, де можна зняти готівку. Загалом до 6000 грн при наявності в касі достатньої кількості коштів. Для цього слід зробити будь-яку покупку на АЗК, а при розрахунку назвати оператору суму, яку хотіли б отримати готівкою з банківської картки. Зняти кошти на касі так само швидко й просто, як і розрахуватися карткою за покупку», – зазначив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Клієнти мережі WOG і надалі матимуть змогу знімати готівку зі своїх банківських карток на касах АЗК по всій країні.