5 лет за решеткой проведет жительница Херсона за участие в проведении псевдореферендума
Киев • УНН
Жительницу Херсона приговорили к 5 годам за содействие в проведении фейкового референдума во время российской оккупации.
Во время во время временной оккупации Херсона местная жительница участвовала в проведении так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и и присоединения к РФ. Она признана виновной в коллаборационистской деятельности и приговорена к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской окружной прокуратуры. прокуратуры, пишет УНН.
Прокуроры в суде доказали, что женщина во время временной оккупации Херсона участвовала в проведении так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории региона,
Детали
З 23 по 27 сентября 2022 года как член незаконно созданной "УИК" она обходила дома жителей поселка Зимовник Херсонской городской общины и собирала голоса, требуя от них поставить нужную отметку в бюллетенях.
После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным рф для дальнейшей фальсификации результатов так называемого "голосования".
По публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры местная жительница признана виновной в коллаборационистской деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
До вступления приговора суда в законную силу осужденная будет находиться под стражей.
Напомним,
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