5 лет за решеткой проведет жительница Херсона за участие в проведении псевдореферендума

Во время во время временной оккупации Херсона местная жительница участвовала в проведении так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и и присоединения к РФ. Она признана виновной в коллаборационистской деятельности и приговорена к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской окружной прокуратуры. прокуратуры, пишет УНН.

Прокуроры в суде доказали, что женщина во время временной оккупации Херсона участвовала в проведении так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории региона, - говорится в сообщении.

Детали

З 23 по 27 сентября 2022 года как член незаконно созданной "УИК" она обходила дома жителей поселка Зимовник Херсонской городской общины и собирала голоса, требуя от них поставить нужную отметку в бюллетенях.

После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным рф для дальнейшей фальсификации результатов так называемого "голосования".

По публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры местная жительница признана виновной в коллаборационистской деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

До вступления приговора суда в законную силу осужденная будет находиться под стражей.

Напомним,

К 15 годам заключения приговорили командира разведывательного взвода российских оккупантов, участвовавшего в захвате здания Службы безопасности Украины в Мариуполе, Донецкой области.

Информаторка фсб передавала оккупантам геолокации ВСУ в Донецкой области через "связного" из УПЦ (МП) - СБУ