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5 лет за решеткой проведет жительница Херсона за участие в проведении псевдореферендума

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 15:41  •  4507 просмотра

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Жительницу Херсона приговорили к 5 годам за содействие в проведении фейкового референдума во время российской оккупации.

Во время во время временной оккупации Херсона местная жительница участвовала в проведении так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и и присоединения к РФ. Она признана виновной в коллаборационистской деятельности и приговорена к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской окружной прокуратуры. прокуратуры, пишет УНН.

Прокуроры в суде доказали, что женщина во время временной оккупации Херсона участвовала в проведении так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории региона,

- говорится в сообщении.

Детали

З 23 по 27 сентября 2022 года как член незаконно созданной "УИК" она обходила дома жителей поселка Зимовник Херсонской городской общины и собирала голоса, требуя от них поставить нужную отметку в бюллетенях.

После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным рф для дальнейшей фальсификации результатов так называемого "голосования".

По публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры местная жительница признана виновной в коллаборационистской деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

До вступления приговора суда в законную силу осужденная будет находиться под стражей.

Напомним,

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
5 років за гратами проведе жителька Херсона за участь у проведенні псевдореферендуму
Kherson resident to spend 5 years in prison for participation in pseudo-referendum
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