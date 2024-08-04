4 августа: Международный день дымчатого леопарда, День рождения шампанского

Сегодня, четвертого августа, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня дымчатого леопарда, пишет УНН.

Дымчатый леопард - это млекопитающее семейства кошачьих Животное имеет туловище длиной 70-100 см, а длина его хвоста иногда длиннее туловища и достигает до 92 см. Самцы намного тяжелее самок, их масса может достигать 21 килограмм, в то время как самая тяжелая самка весит не более 15 килограммов.

К ареалам обитания дымчатых леопардов относятся Китай, восточная часть предгорий Гималаев, Бангладеш, Таиланд и окружающие территории.

Из-за бесконтрольной вырубки тропических лесов и браконьерства дымчатые леопарды оказались на грани исчезновения. Эти животные занесены в Красную книгу. Сейчас в дикой природе насчитывается менее десяти тысяч дымчатых леопардов.

Любители шампанского с бокалом этого напитка могут отпраздновать его День рождения.

Считается, что именно четвертого августа 1668 года монах аббатства Отвильер, отец Пьер Периньон попросил своих братьев-абатов продегустировать игристое вино с пузырьками и легкой серебристой пеной, которое он изобрел.

В начале 18-го века шампанское поступило в открытую продажу. Рецептуру шампанского пытались воспроизвести различные производители.

Согласно Мадридскому соглашению от 1891 года шампанским может называться только игристый напиток, который произведен во французском регионе Шампань.

Интересно, что качество шампанского определяется по размеру пузырьков - чем они мельче, тем качественнее напиток.

Также сегодня во многих странах проходят мероприятия по случаю Дня одиноких работающих женщин. Событие возникло в 2006 году по инициативе американской предпринимательницы и писательницы Барбары Пейн, которая была одинокой женщиной, и вместе со своими подругами создала Партнерскую сеть одиноких работающих женщин.

Цель сегодняшнего события - признание обществом экономического и социального влияния одиноких работающих женщин и празднование их достижений.

Также в День одиноких работающих женщин уделяется внимание важности гендерного равенства на рабочем месте и равной оплате труда для мужчин и женщин.

Отдельно этот день является важным напоминанием о необходимости поддержки матерей-одиночек, которые могут испытывать финансовые и эмоциональные трудности, ведь вынуждены совмещать работу с воспитанием детей.

По церковному календарю сегодня День памяти семи святых мучеников Эфесских.

По преданию, во время усиления гонений на христиан юноши Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Константин и Антонин спрятались в пещере. По приказу императора Декия вход в пещеру замуровали.

Считается, что юноши не умерли от голода и жажды, а уснули странным сном. Когда более чем через сто лет вход в пещеру открыли, юноши вернулись к жизни.

Именины сегодня празднуют Максим, Иван, Денис, Константин, Антон, Мартын, Евдокия, Дарья, Ирина.