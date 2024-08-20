303 человека погибло от взрывоопасных предметов с начала вторжения рф

303 человека погибло от взрывоопасных предметов с начала полномасштабного вторжения. Среди погибших - 15 детей. Об этом рассказал заместитель директора департамента мероприятий противоминной деятельности ГСЧС Украины Сергей Рева во вторник во время брифинга, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В ГСЧС указали, что сейчас уже очищена территория площадью более 143 тыс. га. В частности обезврежено почти 520 тыс. взрывоопасных предметов и осуществлено более 107 тыс. выездов.

Всего в результате агрессии 24% территории государства, а это 144 тыс. кв. км., оценивается потенциально опасной и требует обследования и разминирования, из них 13,5 тыс. кв. км - это водные акватории - рассказал Сергей Рева.

Он также добавил, что основные усилия саперов ГСЧС сейчас сосредоточены на разминировании деоккупированных территорий в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

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