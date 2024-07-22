Российские войска за сутки 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак есть погибший в Торецке, повреждено 36 объектов инфраструктуры и жилых домов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По данным председателя ОВА, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 22 июля такова:

Покровский район. В Курахово повреждены 2 многоэтажки, по 1 частному дому повреждены в Горняке, Солнцево и Кураховке.

В Курахово повреждены 2 многоэтажки, по 1 частному дому повреждены в Горняке, Солнцево и Кураховке. Краматорский район . В Лимане повреждено админздание, в Ямполе - 2 дома. В Малиновке Николаевской громады поврежден инфраструктурный объект. В Константиновке ранен человек, повреждены 12 частных домов, многоэтажка, 2 магазина, 3 инфраструктурных объекта. В Ильиновской громаде повреждены 2 объекта: в Клебан-Быке и Берестке.



. В Лимане повреждено админздание, в Ямполе - 2 дома. В Малиновке Николаевской громады поврежден инфраструктурный объект. В Константиновке ранен человек, повреждены 12 частных домов, многоэтажка, 2 магазина, 3 инфраструктурных объекта. В Ильиновской громаде повреждены 2 объекта: в Клебан-Быке и Берестке. Бахмутский район. Многочисленным обстрелам подверглась Торецкая громада: в Торецке погиб человек, повреждены 2 дома и админздание; в Северном ранены 2 человека, поврежден дом; в Нелиповке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и 4 хозяйственные постройки. В Соледарской громаде разрушено сельскохозяйственное здание.



Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.