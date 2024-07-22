За сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак по состоянию на утро погиб 1 человек, 4 ранены, повреждены 36 объектов инфраструктуры и жилых домов в разных районах.
Российские войска за сутки 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак есть погибший в Торецке, повреждено 36 объектов инфраструктуры и жилых домов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
По данным председателя ОВА, оперативная ситуация по области по состоянию на утро 22 июля такова:
Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.