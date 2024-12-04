3 тыс. военнослужащих вернулись в ВСУ после СЗЧ за 3 дня: как работает новый закон
Киев • УНН
За первые 72 часа действия нового закона около 3000 военнослужащих вернулись на службу после самовольного оставления части. Закон позволяет вернуться без наказания до 1 января 2025 года тем, кто оставил части до 29 ноября 2024 года.
Около трех тысяч военнослужащих, самовольно оставивших место службы, воспользовались возможностью вернуться в ряды Вооруженных Сил Украины в течение первых 72 часов действия нового закона. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ полковник Александр Гринчук во время брифинга, передает УНН.
Детали
Согласно новым изменениям в законодательство, военнослужащие, которые до 29 ноября 2024 года самовольно оставили воинские части, могут вернуться до 1 января 2025 года без наказания. Командиры обязаны в течение 72 часов после возвращения восстановить действие их контракта, а также обеспечить денежное, продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения. Социальные гарантии возобновляются сразу с момента возвращения, но выплаты за время отсутствия не начисляются.
Полковник Гринчук отметил, что новый закон, разработанный при участии Военной службы правопорядка, положительно влияет на обороноспособность страны. В целом 40-60% военнослужащих, покидающих части, возвращаются добровольно.
Для реализации закона созданы рабочие группы в 17 определенных воинских частях, а также утвержден четкий алгоритм действий для командиров. За прошлый месяц из самовольного оставления частей (СОЧ) вернулись около 6000 военнослужащих.
На брифинге также обсуждались другие задачи Военной службы правопорядка. В частности, речь шла о предотвращении правонарушений среди военнослужащих, противодействии диверсионным и террористическим актам.
Полковник Богдан Столярчук подчеркнул, что около 80% спецназовцев ВСП постоянно выполняют боевые и специальные задачи. Они защищают как воинские подразделения, так и гражданское население от вражеских диверсий.
Напомним
Президент Украины 28 ноября подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинскую часть или дезертировали.
Позже стало известно о возвращении 6 тысяч солдат.
В ГБР объяснили алгоритм действий для военнообязанных, которые хотят добровольно возвращаться на службу после СОЧ.