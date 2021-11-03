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3 ноября отмечают День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск Украины

Киев • УНН

 • 46157 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. 3 Ноября, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск Украины. Также верующие чтят память преподобного Илариона Великого. Пишет УНН.

3 ноября отмечают День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск Украины

День ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии — государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 3 ноября в честь украинских ракетных войск и артиллерии. Праздник установлен Указом Президента Украины от 31 октября 1997 года.
Ракетные войска и артиллерия — род Сухопутных войск ВСУ, состоящие из соединений оперативно-тактических и тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки, минометных подразделов и подразделов противотанковых управляемых ракет. Он предназначен для поражения подвижной силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов противовоздушной обороны и других важных объектов при ведении боя. Ракетные войска и артиллерия являются основной огневой силой в военных операциях, которые проводятся Сухопутными войсками, и выполняют до 65-70% общего объема задания из огневого противника впечатление.

День инженерных войск Украины

Также сегодня свой профессиональный праздник отмечают инженерные войска. День инженерных войск установлен Указом Президента от 27 октября 1999 года, “учитывая заслуги инженерных войск в укреплении обороноспособности государства”.

В общей структуре Вооруженных сил Украины инженерные войска принадлежат к специальным войскам. Организационно части и подразделения инженерных войск входят в состав Сухопутных войск, войск противовоздушной обороны и Военно-морских сил, а в составе Военно-воздушных сил есть инженерно-аэродромные части и подразделы. Из инженерных войск выделились в самостоятельные рода войск железнодорожные войска, войска связи, автомобильные войска, танковые войска и даже авиация.

Инженерные войска — это войска переднего края. В военное время атаку начинают именно инженерные войска. Они обеспечивают мотострелкам и танкистам продвижение вперед. Военные инженеры делают проходы в заминированных полях и заграждениях противника, расчищают завалы и разрушения для обеспечения движения своих войск, проводят разминирование местности, зданий, дорог, аэродромов, станций, улиц.

Религиозные праздники

3 Ноября в церкви почитается память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Псковоезерського. Иларион Великий жил в III-IV вв. На территории Палестины, а Иларион Псковоэзерский — неподалеку от Чудского озера в XV веке. Илларион Великий сначала учился наукам в Александрии, а потом вернулся на родину и решил пойти к отшельникам, проживавшим неподалеку от Газы.

Именно Илариона Великого считают основателем первых монастырей в Палестине. Он активно занимался проповедованием, а в конце своей жизни решил отправиться в Египет, где и умер после того, как поклонился могиле Антония Великого. Умер Илларион на острове Кипр, причем, предсказал свою смерть ранее.

Что касается Иллариона Псковоезерського, то он был учеником преподобного Ефросина Псковского и известный как основатель Озерского Покровского монастыря на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро. Именно Иларион стал первым его настоятелем, а сама обитель впоследствии стала довольно известным религиозным центром. Причем, православие быстро распространялось среди местных жителей, даже несмотря на близость Ливонского ордена.

Именины

3 Ноября День ангела отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

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