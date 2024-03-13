29 различных подтипов "Омикрона" циркулируют в Украине - Минздрав

На территории Украины циркулируют 29 субвариантов COVID-19, подтипов штамма "Омикрона", сообщили в среду в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Детали

"Сейчас на территории страны циркулирует 29 субвариантов штамма "Омикрон", - сообщили в Минздраве.

Как отмечается, с начала 2022 года именно этот штамм фактически вытеснил другие COVID-штамы, в частности "Дельту" и "Альфу", распространенные во время предыдущего эпидсезона.

"Мировая тенденция по COVID-19 заключается в том, что вирус окончательно переходит в категорию сезонных заболеваний, как грипп. Ежегодно люди будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать. Сейчас известный и исследованный характер мутаций COVID-19 не указывает на то, что вирус стал более агрессивным для организма. Все чаще COVID-19 протекает как острая респираторно-вирусная инфекция и уклоняется от иммунного ответа - то есть скорее поражает ослабленный иммунитет, поэтому заболеть могут даже ранее вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни", - отметил заместитель главы Минздрава - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По течению заболевания штамм "Омикрон", как указано, преимущественно протекает как обычная респираторная болезнь и не вызывает тяжелой кислородной зависимости. Однако остается опасным для групп риска: людей с патологиями, хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, старше 60 лет.

Людям из группы риска рекомендована вакцинация. Она бесплатная, сделать прививку можно у семейного врача или в пункте прививки на базе больницы.

Гриппом и ОРВИ в течение эпидсезона переболело на треть больше украинцев, чем в прошлом году