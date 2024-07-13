По данным ситуационного центра министерства обороны, за прошедшую неделю 29 образцов вооружения и военной техники успешно прошли кодификацию. Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.

"По данным Ситуационного центра Минобороны Украины, за прошедшую неделю кодификацию прошли 29 образцов вооружения и военной техники", - пишут в Минобороны.

Напомним,

Ранее сообщалось, что Минобороны за первое полугодие этого года кодифицировало более 60 новых образцов боеприпасов.