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Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
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Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
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Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
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ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
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Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
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Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
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Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
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ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт
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Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
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