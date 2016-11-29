29 ноября в Украине будет облачно с прояснениями.

"В Украине, кроме юга и востока, небольшой, днем ​​в северных областях умеренный снег; на дорогах местами гололедица ", - говорится в сообщении.

Ветер прогнозируют преимущественно северо-западный, скоростью 7-12 м / с, в западных областях местами порывы 15-20 м / с.

Ожидается снижение температуры: дневная температура составит 0-5 ° мороза, в южной части - от 2 ° мороза до 3 ° тепла. В Карпатах днем ​​будет 3-8 ° мороза.

По всей территории Украины пройдет дождь с мокрым снегом.