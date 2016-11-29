29 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями.

“В Україні, крім півдня та сходу, невеликий, вдень у північних областях помірний сніг; на дорогах подекуди ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.

Вітер прогнозують переважно північно-західний,швидкістю 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Очікується зниження температури: денна температура становитиме 0-5° морозу, у південній частині — від 2° морозу до 3° тепла. В Карпатах вдень буде 3-8° морозу.

По всій території України пройде дощ з мокрим снігом.