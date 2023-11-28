28 ноября: Всемирный день милосердия, День четвертой планеты
Киев • УНН
Сегодня, 28 ноября, многие жители нашей планеты приобщаются к Всемирному дню милосердия. Цель события - напоминание о важной роли сострадания и неравнодушия в нашей жизни.
Сегодня, 28 ноября, многие жители нашей планеты приобщаются к Всемирному дню милосердия. Родиной события является Индия, пишет УНН.
Впервые мероприятия по случаю Всемирного дня милосердия состоялись в индийском городе Мумбаи. Участие в них принял Далай-Лама ХIV.
Цель сегодняшнего события - напоминание о важной роли сострадания и неравнодушия в нашей жизни, поощрение людей к добрым делам.
28 ноября 1964 года в космос был запущен зонд "Маринер-4", который первым передал на Землю снимки Марса. По этому случаю сегодня отмечается День четвертой планеты, ведь Марс является четвертой планетой от Солнца.
Марс является наиболее интересной планетой Солнечной системы для человечества. Свидетельством этого является то, что о Марсе написано много литературных произведений и снято много фантастических фильмов.
По состоянию на 2023 год, по меньшей мере 11 действующих зондов находятся на орбите Марса или на его поверхности, собирая ценные данные для будущих миссий и потенциальных человеческих исследований.
В Украине сегодня отмечают День работников системы финансового мониторинга. Событие было основано указом президента в 2020 году чтобы подчеркнуть решающую роль, работников финансового мониторинга в борьбе с финансовыми правонарушениями и преступлениями.
По церковному календарю сегодня День памяти мученика Стефана, который жил в Константинополе в ѴІІІ веке.
Игумен Стефан отказался от результатов Собора 754 года, который осудил почитание икон.
За это Стефана схватили, жестоко пытали, а затем изгнали из родного дома. В ссылке Стефан умер от ран.
Также сегодня день мученика Иринарха и семи его дочерей.
Иринарх жил в IV веке, принял крещение и воспитал в любви к Господу семь своих дочерей.
Во время гонений на христиан всех их схватили и пытали. Но ни Иринарх, ни его дочери не отреклись от Господа. За это их казнили.
У православных, которые придерживаются юлианского церковного календаря, сегодня начинается Рождественский пост.
Именины 28 ноября празднуют Степан, Тимофей, Федор, Константин, Константин, Алексей.
28 ноября: Всемирный день милосердия, День четвертой планеты
Сегодня, 28 ноября, многие жители нашей планеты приобщаются к Всемирному дню милосердия. Цель события - напоминание о важной роли сострадания и неравнодушия в нашей жизни.
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