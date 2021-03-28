28 марта: какой сегодня праздник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В этот день, 28 марта, большинство стран переходит на летнее время, а верующие чествуют ряд святых, пишет УНН.
Переход на летнее время
В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перешла на летнее время. Кроме украинского государства, к переводу стрелок часов присоединились страны Европейского Союза, они также перевели стрелки на 1 час вперед.
Для ЕС, судя по всему, этот переход стал последним, на фоне бурных споров вокруг этой темы. Европарламент в марте 2019 одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время.
Религиозные праздники
По религиозному календарю сегодня, 28 марта, верующие чтят память святого Александра, иерея в Сиде, мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая (Тимофея), Ромила, Александра, Александра, Дионисия и Дионисия.
Именины
В воскресенье, 28 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Никандр, Алексей, Михаил и Денис.