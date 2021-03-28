28 березня: яке сьогодні свято

Перехід на літній час

У ніч на неділю, 28 березня, Україна перейшла на літній час. Окрім української держави, до переведення стрілок годинника долучились країни Європейського Союзу, вони також перевели стрілки на 1 годину вперед.

Для ЄС, судячи з усього, цей перехід став останнім, на тлі бурхливих суперечок навколо цієї теми. Європарламент в березні 2019 року схвалив відмову від переходу на літній і зимовий час.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 28 березня, віряни вшановують пам’ять святого Олександра, ієрея в Сіде, мученика Агапія та з ним семи мучеників: Пуплія, Тимолая (Тимофія), Ромила, Олександра, Олександра (іншого), Діонісія і Діонісія (іншого).

Іменини

У неділю, 28 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Нікандр, Олексій, Михайло і Денис.