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27 декабря в Кривом Роге объявлено днем траура

27 декабря в Кривом Роге объявлено днем траура

Киев  •  УНН

 • 8061 просмотра

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В результате попадания баллистической ракеты в 4-этажный дом пострадали 17 человек, из них 11 госпитализированы. В городе активно ликвидируют последствия удара и оказывают помощь пострадавшим.

В Кривом Роге продолжается ликвидация последствий ракетного удара, в результате которого пострадали 17 человек. В пятницу, 27 декабря, в городе объявлен день траура. Об этом пишет председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

«В пятницу, 27 декабря, в Кривом Роге будет объявлен день траура. Искренние соболезнования родным и близким...», - говорится в сообщении.

Ликвидация последствий удара

В городе активно продолжается ликвидация последствий трагедии. К работе привлечены все необходимые службы, включая 15 бригад коммунальщиков и 14 единиц техники. Проводятся ремонтные работы по восстановлению контактной сети.

Продолжает функционировать Штаб помощи людям. Из городского резерва туда доставлены стройматериалы для ремонта поврежденного жилья: ОСБ-плиты, пленка, рейки и другие необходимые материалы.

В штабе также принимают заявления на материальную помощь или расселение.

«В штаб уже обратились за материальной помощью от города 17 жителей, чье жилье пострадало, в том числе принято 8 заявлений на разрушенное жилье», - говорится в сообщении.

Пострадавшим уже выдано 75 листов ОСБ, 60 реек, 420 метров полиэтилена и другие материалы.

Коммунальные бригады оказывают помощь в срочном ремонте домов.

Штаб работает сегодня до 16:30, а завтра - с 8:00 до 16:30.

Медицинская помощь пострадавшим

Среди 17 пострадавших 11 человек госпитализированы, в том числе две девочки. Трое пострадавших (две женщины и мужчина) находятся в тяжелом состоянии, остальные - в стабильном состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Все привлеченные службы продолжают работать для преодоления последствий трагедии и помощи пострадавшим.

Ранее

Баллистическая ракета попала в 4-этажный жилой дом в Кривом Роге. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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