27 декабря в Кривом Роге объявлено днем траура
Киев • УНН
В результате попадания баллистической ракеты в 4-этажный дом пострадали 17 человек, из них 11 госпитализированы. В городе активно ликвидируют последствия удара и оказывают помощь пострадавшим.
В Кривом Роге продолжается ликвидация последствий ракетного удара, в результате которого пострадали 17 человек. В пятницу, 27 декабря, в городе объявлен день траура. Об этом пишет председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
«В пятницу, 27 декабря, в Кривом Роге будет объявлен день траура. Искренние соболезнования родным и близким...», - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий удара
В городе активно продолжается ликвидация последствий трагедии. К работе привлечены все необходимые службы, включая 15 бригад коммунальщиков и 14 единиц техники. Проводятся ремонтные работы по восстановлению контактной сети.
Продолжает функционировать Штаб помощи людям. Из городского резерва туда доставлены стройматериалы для ремонта поврежденного жилья: ОСБ-плиты, пленка, рейки и другие необходимые материалы.
В штабе также принимают заявления на материальную помощь или расселение.
«В штаб уже обратились за материальной помощью от города 17 жителей, чье жилье пострадало, в том числе принято 8 заявлений на разрушенное жилье», - говорится в сообщении.
Пострадавшим уже выдано 75 листов ОСБ, 60 реек, 420 метров полиэтилена и другие материалы.
Коммунальные бригады оказывают помощь в срочном ремонте домов.
Штаб работает сегодня до 16:30, а завтра - с 8:00 до 16:30.
Медицинская помощь пострадавшим
Среди 17 пострадавших 11 человек госпитализированы, в том числе две девочки. Трое пострадавших (две женщины и мужчина) находятся в тяжелом состоянии, остальные - в стабильном состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Все привлеченные службы продолжают работать для преодоления последствий трагедии и помощи пострадавшим.
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Баллистическая ракета попала в 4-этажный жилой дом в Кривом Роге.