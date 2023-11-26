26 ноября: Международный день Библии, Всемирный день оливкового дерева

Сегодня, 26 ноября, отмечается Международный день Библии. Событие было основано в США в 1940 году по инициативе Библейской ассоциации, пишет УНН.

Организаторы праздника также призывают людей приглашать своих друзей и родственников к празднованию этого особого дня и совместно вслух прочитать несколько глав из Библии.

Отдельный акцент делается на том, что Международный День Библии - это межконфессиональный праздник. В этот день не нужно доказывать правоту того или иного вероисповедания. Библия должна стать утешением для каждого человека, вселить в сердце надежду и увидеть перед собой новые цели и направления.

Библия - это самая длинная по написанию книга в истории человечества. Она создавалась около 1600 лет.

Считается, что каждую секунду в мире печатается один экземпляр Библии.

Библия переведена более чем на 600 языков мира, а отдельные ее части - на более чем 2,5 тысячи языков.

Также сегодня при поддержке ЮНЕСКО отмечается Всемирный день оливкового дерева.

Оливковое дерево занимает важное место в культурных, исторических и мифологических традициях многих народов мира.

Всемирный день оливкового дерева - это больше, чем просто чествование растения, это признание глубокого влияния оливкового дерева на общество, окружающую среду и экономику. Отмечая этот день, мы вспоминаем о значимом наследии оливкового дерева как символа мира, жизнеспособности и устойчивости.

Еще 26 ноября - это день борьбы с ожирением.

Ожирение - это медицинское состояние, характеризующееся чрезмерным накоплением жира в организме, что может оказать негативное влияние на здоровье. Оно является основным фактором риска ряда хронических заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

Всемирная организация здравоохранения признает ожирение одной из наиболее заметных и одновременно наиболее игнорируемых проблем общественного здоровья, которую трудно контролировать.

Цель события - обратить внимание на растущие показатели ожирения и риски для здоровья, связанные с этим состоянием. Он напоминает о важности поддержания здорового веса и образа жизни для предотвращения ожирения и связанных с ним осложнений.

По церковному календарю 26 ноября - День освящения в древнем Киеве храма святого мученика Георгия Победоносца (Победоносца).

Храм перед воротами Святой Софии по приказу Ярослава Мудрого, и освящен в 1051 году митрополитом Киевским Иларионом.

По наиболее распространенной версии, храм был разрушен после захвата Киева ханом Батыем.