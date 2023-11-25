25 ноября: Международный день ауры, День домашней кухни

Сегодня, 25 ноября отмечается Международный день ауры. Событие посвящено попыткам исследовать разноцветные энергетические эманации, которые, по мнению многих, окружают каждого человека, пишет УНН.

Ауру часто описывают как поле тонкого светового излучения, окружающего человека. Считается, что цвета и узоры в ауре человека могут многое рассказать о его физическом, эмоциональном и духовном здоровье. Осознание ауры - это осознание этих энергий и обучение их интерпретации.

Каждый цвет в ауре имеет определенное значение, отражая различные аспекты реальности человека. Понимание этих цветов может дать представление о личных сильных и слабых сторонах, а также сферах для роста.

Учение об ауре присутствует во многих культурах и духовных традициях.

Также сегодня отмечается День домашней кухни.

Сама кулинария зародилась около двух миллионов лет назад, когда первобытные люди начали готовить первые примитивные блюда.

С тех пор появилось множество блюд и кулинарных традиций. Но домашняя кухня все равно занимает свое особое место.

У каждого, кто любит готовить есть свои фирменные блюда с особыми секретами. В некоторых семьях рецепты блюд веками передаются из поколения в поколение.

Для тех, кто проигнорировал Черную пятницу сегодня свой праздник - День напоминания о покупках.

Еще до того как Черная пятница стала популярным событием во всем мире, День напоминания о покупках существовал для того чтобы составить список подарков, которые надо успеть приобрести для своих близких на Рождество.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Климента Римского, апостола от 70-ти.

Климент был соратником апостола Петра, при содействии которого на несколько лет был избран Папой Римским.

Впоследствии Климента отправили в ссылку на территорию современной Украины, в Херсонес Таврический (ныне Севастополь).

Климент продолжил проповедовать, и обращать людей в христианство. За это язычники привязали его к якорю и утопили в море.

По преданию, вода отступила, тело Климента нашли и похоронили.

Через несколько веков Святые Кирилл и Мефодий перевезли часть мощей Климента в Рим, другую часть - по приказу князя Владимира перевезли в Киев.

Именины сегодня празднуют Климент, Василий, Виктор, Григорий, Ярослав, Клавдия, Мария.