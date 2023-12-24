24 декабря: День покупателя в последнюю минуту, в Украине День работников архивных учреждений

Сегодня, 24 декабря, накануне Рождества, во многих странах отмечается День покупателя в последнюю минуту, пишет УНН.

Событие посвящено феномену шопинга в последние моменты перед праздниками. День покупателя в последнюю минуту является важным событием как для потребителей, так и для ритейлеров. Для покупателей он является последним напоминанием о необходимости завершить предпраздничные покупки, а для бизнеса - возможностью увеличить продажи с помощью целенаправленных маркетинговых стратегий.

В Украине сегодня с 1998 года 24 декабря отмечают День работников архивных учреждений. Событие было основано на основании указа президента.

Формирование структуры, которая занимается архивами в Украине началось сразу после обретения Независимости. В 2010 году она окончательно оформилась в Государственную архивную службу Украины.

На данный момент в архивных учреждениях по всей Украине хранится более 60 миллионов разнообразных документов.

Ими занимаются более пяти тысяч сотрудников этих учреждений.

Также сегодня отмечается День гоголя-моголя - напитка из взбитых яиц, сахара, молока или сливок, к которому иногда добавляют алкоголь.

По одной из версий, изобретателем напитка был американский священник Джонатан Баучер. Впервые классический рецепт гоголя-моголя был опубликован в одном из американских изданий в 1788 году.

По церковному календарю 24 декабря День памяти преподобной мученицы Евгении, жившей в III веке. мученицы Евгении, которая жила в ІІІ веке.

Евгения родила в языческой семье префекта Рима в в Египте. После того, как Евгения приняла христианство, она переселилась в Рим, где проповедовала веру в Господа среди женщин.

За это ее схватили, долго пытали и казнили.

Именины сегодня празднуют Евгения, Клавдия, Николай.