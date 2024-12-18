22,5 тысячи ФЛП закрылись после подписания закона о новых налогах

22,5 тысячи ФОПов прекратили свою деятельность с момента подписания Президентом закона о повышении налогов. В первые дни количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно. Об этом пишет УНН с ссылкой на Опендатабот.

Детали

В день подписания закона, 29 ноября, 2 332 ФОПа решили закрыться. В общем, в среднем, после начала действия закона количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно. Для сравнения, обычно в день закрывается около 700 предпринимателей.

Всего 254 288 ФОПов прекратили свою деятельность с начала 2024 года. Больше всего закрытий произошло в марте - 28 690, впрочем всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов. В Опендатабот объясняют это желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность.

Как сообщается, значительную роль в всплеске закрытия ФОПов осенью сыграло принятие закона о повышении налогов. Ряд предпринимателей считают новые налоги несправедливыми, в свою очередь чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон №11416-д об "историческом" повышении налогов. Документ предусматривает, в частности, повышение военного сбора с доходов физических лиц (заработной платы, дивидендов, дополнительного блага и т.д.) с 1,5% до 5%.

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