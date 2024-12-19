224 боевых столкновения за сутки: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ

Всего с начала этих суток произошло 224 боестолкновения. Противник продолжает активно бить на нескольких направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг один раз в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор провел наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении захватчики 21 раз штурмовали возле Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполовки и Тернов.

На Северском направлении террористы 4 раза били вблизи Верхнекаменского.

На Торецком направлении произошло 13 боестолкновений. Противник штурмовал возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении вражеские силы 45 раз штурмовали в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нововасильевки, Чумацкого и Новооленевки.

На Кураховском направлении враг совершил 22 попытки прорвать оборону вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Дачное.

На Времовском направлении оккупанты 24 раза били возле Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались прорваться к Новоандреевке.

На Приднепровском направлении дважды противник бесполезно атаковал ВСУ.

190 боевых столкновений на фронте: где враг сосредотачивает наибольшие силы - Генштаб