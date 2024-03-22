22 марта: Всемирный день воды, Международный день безделья

Сегодня, 22 марта, все, кому небезразлична судьба нашей планеты, приобщаются к различным мероприятиям по случаю Всемирного дня воды, пишет УНН.

Событие, посвященное рациональному использованию водных ресурсов и проблеме сокращения запасов пресной воды на Земле, было основано по инициативе Организации Объединенных Наций в 1992 году.

Все живые животные и растения состоят из воды: животные и рыбы - на 75%, медузы - на 99%, картофель - на 76%, яблоки - на 85%, помидоры - на 90%, огурцы - на 95%, арбузы - на 96%.

Тело взрослого человека на 55-60% тоже состоит из воды. Если человек теряет 2% воды от массы своего тела, то у него возникает сильная жажда. Если процент потерянной воды увеличится до 10-ти, то у человека начнутся галлюцинации. При потере в 12% человек не сможет восстановиться без помощи врача. При потере в 20% человек умирает.

Фильтрацию как средство для получения чистой питьевой воды стали массово применять в XVII-XVIII веках. Для этого использовали систему из нескольких песчаных фильтров, сквозь которые поочередно проходила вода.

В 1804-м, в шотландском городе Пейсли появилась первая в мире муниципальная водоочистительная станция. С тех пор системы очистки воды стали устанавливать и в других городах и странах. В середине XIX века в Лондоне было отмечено снижение смертности от холеры после того, как воду для города начали в обязательном порядке фильтровать.

В течение XX века численность населения в мире увеличилась в 4 раза, а население в городах - в 13 раз. В несколько десятков раз выросли объемы промышленности и потребления различных видов энергии. Соответственно, возросло загрязнение воздуха, почвы и воды химическими и радиоактивными веществами. 80% всех сточных вод на Земле возвращаются в экосистему без очистки.

По прогнозам ученых, к 2025 году уже 35% населения планеты в 48 странах ощутят недостаток питьевой воды.

Также 22 марта можно присоединиться к Международному дню безделья. Необычный праздник в 1976 году начала 10-летняя американская девочка Моника Дюфур из штата Мичиган. Местные СМИ сделали девочку известной, поэтому праздник стал популярным сначала в США, а затем во многих странах мира.

Отмечать Международный день безделья можно по разному: просто ничего не делать, устроить сеанс просмотра фильмов, устроить шумную вечеринку. Способов есть множество, главное - полностью отвлечься от всех будничных дел.

С 1982 года 22 марта экологи и зоозащитники проводят различные мероприятия по случаю Международного дня тюленя.

Из-за изменений климата, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения воды, охоты на тюленей из-за их меха и мяса популяция тюленей на планете постепенно сокращается.

На данный момент, популяция тюленей в мире колеблется в пределах 400-500 тысяч особей.

Еще сегодня свой профессиональный праздник отмечают таксисты. Событие основано по случаю того, что именно 22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые экипажи по перевозке пассажиров оборудованные счетчиками - таксометрами.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Василия Анкирского, который жил в IV веке во времена императора Юлиана Отступника.

Тогда снова усилились гонения на христиан.

Как-то Василия схватили и долго и жестоко пытали. Мужчине отрезали кусок кожи, но и после этого он не отрекся от веры в Господа. По приказу разъяренного императора Василия казнили.

Именины 22 марта празднуют Василий, Дарина.