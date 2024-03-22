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22 марта: Всемирный день воды, Международный день безделья
Во Всемирный день водных ресурсов, 22 марта, проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о рациональном использовании водных ресурсов и сокращении запасов пресной воды на Земле, инициированные ООН в 1992 году.
Армия Израиля заявила о более 500 задержанных террористов в больнице в Газе
Армия обороны Израиля задержала более 500 подозреваемых в терроризме, в том числе 358 членов ХАМАС и "Исламского джихада", во время операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа.
В Днепре и Сумах был слышен звук взрыва
Взрывы были слышны в Днепропетровской и Сумской областях Украины, что вызвало воздушную тревогу, с сообщениями о крылатых ракетах, направлявшихся в сторону Киевской области, а также об объектах инфраструктуры, которые были нацелены на врага.
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов
В пятницу утром в Хмельницкой области прогремели взрывы, вероятно, из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии в нескольких городах и селах.
По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов
Россияне нанесли 8 ракетных ударов по Запорожью, повредив инфраструктуру и гражданские здания, информация о жертвах не подтверждена.
В США готовятся к аресту активов Трампа
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебные решения о возможном аресте активов Дональда Трампа, включая его поле для гольфа Seven Springs и поместье, в рамках усилий по взысканию 464 миллионов долларов с Трампа и его семьи после недавнего судебного решения, вынесенного против них.
В Харькове прогремело около 15 взрывов, враг целится по энергетической структуре
Россия осуществила около 15 взрывов на объектах энергетической инфраструктуры Харькова, вызвав пожары и проблемы с электроснабжением.
FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины
Европейский Союз планирует обойти запрет Договора о ЕС на закупку оружия из своего бюджета, чтобы увеличить военную помощь Украине.
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове, Украина, произошла серия взрывов, город, по сообщениям, был обстрелян российскими войсками, что вызвало воздушную тревогу в регионе.
В Запорожье слышны звуки взрывов
В Запорожье, Украина, прогремели взрывы, поскольку город попал под вражеский обстрел: российские войска выпустили несколько групп шахидов и крылатых ракет в сторону страны.