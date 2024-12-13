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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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210 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

210 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атаковали больше всего

Киев  •  УНН

 • 7729 просмотра

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За минувшие сутки произошло 210 боевых столкновений, больше всего на Кураховском направлении - 51 атака. Противник нанес 35 авиаударов и совершил 4170 обстрелов по позициям ВСУ.

210 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, больше всего - на Кураховском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 8 часов 13 декабря, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 35 авиаударов, сбросив 69 КАБ. Кроме этого, совершил 4170 обстрелов, из них 103 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники российских захватчиков.

По направлениям ситуация следующая:

За вчерашний день на Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Глубокого и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Загрызово, Двуречной и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 31 штурм наших позиций в районах Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

Две безрезультатные попытки атаковать позиции украинских подразделений совершил оккупант в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 21 атакующее действие захватчиков. Также террористическая армия не прекращает бомбардировки собственных территорий; по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 12 авиаударов с применением 18 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

ВСУ уничтожили более 1300 оккупантов за сутки13 дек. 2024, 05:25 • 11538 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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