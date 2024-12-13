ВСУ уничтожили более 1300 оккупантов за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях российских оккупантов по состоянию на 13 декабря. За сутки ликвидировано 1390 военных, уничтожено 5 танков и 31 БМП.
В пределах суток террористы потеряли 1390 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери агрессора за период с 24.02.22 по 13.12.24:
- Личный состав: 760 120 (+1390).
- Танки: 9537 (+5).
- Бронированные боевые машины: 19675 (+31).
- Артиллерийские системы: 21078 (+6).
- РСЗВ: 1253.
- Средства ППО: 1023.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20176 (+65).
- Крылатые ракеты: 2861.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 31177 (+50).
- Специальная техника: 3642.
Генштаб: на передовой шло 190 боев, где горячее всего и что происходит12 дек. 2024, 21:03 • 12481 просмотр