ВСУ уничтожили более 1300 оккупантов за сутки

В пределах суток террористы потеряли 1390 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери агрессора за период с 24.02.22 по 13.12.24:

- Личный состав: 760 120 (+1390).

- Танки: 9537 (+5).

- Бронированные боевые машины: 19675 (+31).

- Артиллерийские системы: 21078 (+6).

- РСЗВ: 1253.

- Средства ППО: 1023.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20176 (+65).

- Крылатые ракеты: 2861.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 31177 (+50).

- Специальная техника: 3642.

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