20 миллионов гривен выделено на поддержку криворожан после вражеской атаки - глава Днепропетровской ОГА

На поддержку криворожан, пострадавших из-за вражеской атаки накануне, выделили 20 млн грн. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

20 млн грн выделили на поддержку криворожан, пострадавших из-за вражеской атаки накануне. Подписал соответствующее распоряжение - сообщил Лысак.

По его словам, средства из областного бюджета поступят в городской. Как распределить их между людьми, решит местная власть.

"В сложные времена рядом с жителями. Делаем все, чтобы они не опускали рук. Чувствовали: мы - вместе", - резюмировал председатель ОВА.

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