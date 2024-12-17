20-летний парень похитил более 13 тыс. стипендии сироты через мобильный банкинг

В Киеве будут судить 20-летнего дельца, который похитил через банковское приложение 13 600 гривен стипендии, которая предназначалась несовершеннолетнему сироте. Деньги молодой человек потратил на празднование дня рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Потерпевший 17-летний парень дружил с нарушителем и накануне с его телефона заходил в свой личный кабинет в мобильном приложении банка.

Делец, имея доступ к интернет-банкингу, перевел на свою карточку средства знакомого, которые тот получил в качестве стипендии от учебного заведения и социальную как ребенок-сирота. В дальнейшем на эти средства злоумышленник отпраздновал свой день рождения.

Полицейские сообщили молодому человеку о подозрении и направили обвинительный акт в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним

EasyPay отключил функцию возврата средств для абонентов Vodafone и Life из-за махинаций с программой «Зимняя еПоддержка». Мошенники пополняли мобильные счета за государственные средства, а затем снимали их наличными.