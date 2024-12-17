20-летний парень похитил более 13 тыс. стипендии сироты через мобильный банкинг

ukenru
Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
13:33 • 27584 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
13:15 • 62047 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
12:06 • 78700 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 116271 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 156157 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 158624 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 160355 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 172730 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 133875 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163851 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

 • 53101 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 106470 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

 • 105473 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 98778 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

13:00 • 51666 просмотра
публикации
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

13:00 • 51666 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 98778 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 148542 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 172728 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 166222 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

 • 105473 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 106470 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 100570 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 107564 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 102482 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

20-летний парень похитил более 13 тыс. стипендии сироты через мобильный банкинг

20-летний парень похитил более 13 тыс. стипендии сироты через мобильный банкинг

Киев  •  УНН

 • 3165 просмотра

Read in English

В Киеве будут судить молодого человека, который похитил 13600 гривен стипендии у 17-летнего сироты через доступ к его банковскому приложению. Похищенные средства злоумышленник потратил на празднование собственного дня рождения.

В Киеве будут судить 20-летнего дельца, который похитил через банковское  приложение 13 600 гривен стипендии, которая предназначалась несовершеннолетнему сироте. Деньги молодой человек потратил на празднование дня рождения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева. 

Детали 

Потерпевший 17-летний парень дружил с нарушителем и накануне с его телефона заходил в свой личный кабинет в мобильном приложении банка.

Делец, имея доступ к интернет-банкингу, перевел на свою карточку средства знакомого, которые тот получил в качестве стипендии от учебного заведения и социальную как ребенок-сирота. В дальнейшем на эти средства злоумышленник отпраздновал свой день рождения.

Полицейские сообщили молодому человеку о подозрении и направили обвинительный акт в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Image

Напомним 

EasyPay отключил функцию возврата средств для абонентов Vodafone и Life из-за махинаций с программой «Зимняя еПоддержка». Мошенники пополняли мобильные счета за государственные средства, а затем снимали их наличными.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП
kievКиев