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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 августа: Всемирный день лени, День москитов

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 03:07  •  2174 просмотра

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Сегодня, 20 августа, люди, которые ищут малейший повод, чтобы ничего не делать, отмечают свой «профессиональный» праздник - Всемирный день лени. Многие известные люди, в частности, такие как Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль в жизни считались лентяями.

Сегодня, 20 августа, люди, которые ищут малейший повод, чтобы ничего не делать, отмечают свой «профессиональный» праздник - Всемирный день лени, пишет УНН.

20 августа 1984 года, в понедельник, в одном из городов Колумбии проходил торгово-промышленный фестиваль. Владельцы местных предприятий сделали для своих работников выходной и призвали хорошо отдохнуть во время праздника. Идея иметь лишний выходной, во время которого можно ничего не делать пришлась по душе колумбийцам, поэтому впоследствии в стране возникло спонтанное движение за право людей лениться. Идею иметь особый день, который будет символизировать лень и безделье, постепенно подхватили и в других странах мира.

Интересно, что многие известные люди, в частности, такие как Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль в жизни считались лентяями.

Есть такое понятие как сезонная лень - когда человек не может сконцентрироваться на работе в определенные времена года.

Безделье у мужчин проявляется в 5 раз чаще, чем у женщин.

Довольно часто причиной лени людей на рабочем месте являются бессмысленные или не четкие указания от руководства.

Также сегодня можно присоединиться к мероприятиям, посвященным событию, которое является напоминанием об опасности болезней, переносчиками которых являются мелкие насекомые - Дню москитов.

Событие введено в честь британского врача, лауреата Нобелевской премии Рональда Росса, который доказал, что москиты могут переносить малярию от больного человека к здоровому.

По состоянию на сегодня вакцины от малярии нет, поэтому она продолжает оставаться потенциальной угрозой для 40% населения мира.

Москиты являются переносчиками не только малярии, а также болезни Денге, лихорадки Западного Нила и других инфекционных заболеваний.

Еще 20 августа отмечается День медицинского транспорта.

Первым медицинским транспортом стали обычные кареты, запряженные лошадьми. Их в 1783 году ввел главный хирург армии Наполеона Бонапарта Доминик Жан Ларрей. Он считал, что раненых бойцов надо эвакуировать во время битвы, а не после нее - это позволит сохранить больше жизней.

Во время Первой мировой войны в качестве медицинского транспорта начали использовать автомобили.

С развитием технологий менялся и медицинский транспорт. Теперь это не только автомобили, но и вертолеты, самолеты и другие виды транспорта.

По церковному календарю сегодня День памяти ветхозаветного пророка Самуила.

По преданию, Самуил родился в семье Елкана и Анны, которые долго не могли иметь детей. Родители отдали мальчика на воспитание к первосвященнику Илии.

Считается, что после смерти Илии Самуил стал пророком и судьей Израиля. Также он благословил на престол первого царя Израиля Саула.

Именины 20 августа празднуют Виктор, Владимир, Федор.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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