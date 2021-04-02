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2 апреля: в Украине отмечают день кинолога, в мире - день фактчекинга

2 апреля: в Украине отмечают день кинолога, в мире - день фактчекинга

Киев  •  УНН

 • 112520 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В этот день, 2 апреля, в мире отмечают Международный день детской книги, Международный день проверки фактов, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В Украине отмечают День кинолога. Об этих и других праздников пишет УНН.

Праздники

Ежегодно, начиная с 1967 года, 2 апреля — в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена — отмечается Международный день детской книги. Это праздник, установлен по инициативе и по решению Международного совета детской книги.

Этим подчеркивается чрезвычайно важная роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Обычно в этот день во многих странах приурочивают проведение недели детской и юношеской книги. Проводят утренники, конкурсы, выставки, конференции и фестивали, посвященные лучшим книгам мира.

В частности, 2 апреля отмечается Международный день проверки фактов. Этот праздник начала Международная сеть фактчекеров (IFCN), чтобы популяризировать идею критического мышления и сознательного потребления информации.

Сейчас принято считать, что мир вошел в информационную эпоху, ведь каждую секунду в разных СМИ появляется множество информации о различных фактах, новости и события. Можно только предположить, какой процент из них — фейк. Поэтому чрезвычайно важно уметь отличать факты от фейков и потреблять только достоверную информацию. Особенно сейчас, когда о современной коронавирусной эпидемию ежеминутно появляется куча непроверенной информации.

Ежегодно второго апреля в мире отмечается День распространения информации по проблемам аутизма, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. В этот день организуются различные образовательные мероприятия, посвященные информированию общества о проблеме аутизма и рассчитаны на аудиторию детей, родителей, учителей, медицинских работников.

Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помощи людям, страдающим неизлечимым заболеванием, ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет огромные последствия для детей, их семей, общин и обществ. Распространение информации об аутизме поможет семьям, у которых рождаются такие дети, двигаться по правильному пути. Ведь чем раньше будет выявлено аутизм у ребенка, тем больший эффект даст терапия заболевания.

Праздники в Украине

Сегодня, 2 апреля, в Украине отмечают уже 27-ю годовщину со дня создания Кинологического службы Министерства внутренних дел, то есть День кинолога.

Кинологией в Украине занимаются уже более 70 лет, однако как подразделение правоохранительных органов это было организовано только в 1994 году.

Подготовкой четвероногих бойцов, в частности, занимаются в Кинологическом учебном центре в Великих Мостах Львовской области, а также в ряде центров Национальной полиции Украины — собаки задействованы в работе целого ряда различных подразделений в Украине.

Религиозные праздники

Сегодня, 2 апреля 2021 года в церковном календаре день мученицы Фотины (Светланы). Мучениц Александры, Клавдии, Евфрасия, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии. Святителя Никиты, исповедника, архиепископа Аполлониадського.

Именины

В пятницу, 2 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Сергей, Севастьян, Никита, Мирон, Максим, Иван, Герман, Виктор, Василий, Юлиана, Фотиния, Ульяна, Светлана, Прасковья, Матрена, Мария, Клавдия, Александра.

Украинские Национальные Новости

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