2 квітня: в Україні відзначають день кінолога, у світі - день фактчекінгу

Свята

Щороку, починаючи з 1967, 2 квітня — в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена — відзначається Міжнародний день дитячої книги. Це свято, встановлене з ініціативи та за ухвалою Міжнародної ради дитячої книги.

Цим підкреслюється надзвичайно важлива роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального обличчя нових поколінь Землі.Зазвичай до цього дня у багатьох країнах приурочують проведення тижня дитячої та юнацької книги. Проводять ранки, конкурси, виставки, конференції і фестивалі, присвячені найкращим книгам світу.

Зокрема, 2 квітня відзначається Міжнародний день перевірки фактів. Це свято започаткувала Міжнародна мережа фактчекерів (IFCN) аби популяризувати ідею критичного мислення та свідомого споживання інформації.

Наразі прийнято вважати, що світ увійшов у інформаційну епоху, адже щосекунди у різних ЗМІ з’являється безліч інформації про різні факти, новини та події. Можна тільки припустити, який відсоток із них — фейк. Тому надзвичайно важливо уміти відрізняти факти від фейків та споживати лише достовірну інформацію. Особливо зараз, коли про сучасну коронавірусну епідемію щохвилини з’являється купа неперевіреної інформації.

Щорічно другого квітня у світі відзначається День поширення інформації щодо проблем аутизму, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2007 році. В цей день організовуються різні освітні заходи, присвячені інформуванню суспільства про проблему аутизму і розраховані на аудиторію дітей, батьків, вчителів, медичних працівників.

Мета цієї дати — підкреслити необхідність допомоги людям, що страждають від невиліковного захворювання, адже чисельність дітей, які страждають аутизмом, висока у всіх регіонах світу і має величезні наслідки для дітей, їх сімей, громад і товариств. Поширення інформації про аутизм допоможе сім’ям, в яких народжуються такі діти, рухатися правильним шляхом. Адже чим раніше буде виявлено аутизм у дитини, тим більший ефект дасть терапія захворювання.

Свята в Україні

Сьогодні, 2 квітня, в Україні відзначають вже 27-у річницю від дня створення Кінологічної служби Міністерства внутрішніх справ, тобто День кінолога.

Кінологією в Україні займаються вже більше 70-ти років, однак як підрозділ правоохоронних органів це було організовано тільки в 1994 році.

Підготовкою чотирилапих бійців, зокрема, займаються в Кінологічному навчальному центрі в Великих Мостах Львівської області, а також в ряді центрів Національної поліції України — собаки задіяні в роботі цілого ряду різних підрозділів в Україні.

Релігійні свята

Сьогодні, 2 квітня 2021 року в церковному календарі день мучениці Фотини (Світлани). Мучениць Олександри, Клавдії, Євфрасії, Матрони, Юліанії, Євфимії і Феодосії. Святителя Микити, сповідника, архієпископа Аполлоніадського.

Іменини

У п’ятницю, 2 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Ян, Сергій, Севастян, Микита, Мирон, Максим, Іван, Герман, Віктор, Василь, Юліана, Фотинія, Уляна, Світлана, Парасковія, Матрона, Марія, Клавдія, Олександра.