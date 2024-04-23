2 день чемпионата по параплаванию: Украинские параплаватели завоевали 8 медалей

Во второй день Чемпионата Европы по параплаванию в Мадейре спортсмены из Украины завоевали восемь наград: четыре золотые и четыре бронзовые. Об этом сообщает World Para Swimming, передает УНН.

Детали

Во второй день Чемпионата Европы по параплаванию в Мадейре украинские спортсмены продемонстрировали впечатляющие достижения, получив 8 наград.

результат - восемь наград добавлено в копилку национальной команды.

Следовательно, параплаватели получили четыре золотые и четыре бронзовые медали. Среди победителей в личных соревнованиях оказались Андрей Трусов, Вероника Коржова, Ярослав Семененко и Ирина Пойда, представители разных классов.

Бронзовые награды украинские спортсмены получили благодаря впечатляющим выступлениям Богдана Гриненко, Михаила Сербина и Ярослава Денисенко, которые продемонстрировали свое мастерство на разных дистанциях и в разных стилях плавания.

Не менее впечатляюще было выступление украинской эстафетной четверки, которая завоевала бронзовую медаль в эстафете 4 по 50 м вольным стилем. Для этой эстафеты особенно важно было сбалансировать состав команды так, чтобы сумма классов спортсменов не превышала 20 баллов, и украинские пара пловцы это отлично сделали.

Добавим

После двух дней соревнований Чемпионата Европы по плаванию среди паралимпийцев украинская сборная уже имеет в своем активе 9 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых наград. В медальном зачете украинская сборная сейчас занимает второе место, уступая лишь команде Италии.