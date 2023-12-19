19 декабря: День вечнозеленого дерева, День адвокатуры в Украине

Сегодня, 19 декабря, отмечается День вечнозеленого дерева, пишет УНН.

Это неофициальное событие посвящено всем хвойным деревьям. Также его еще называют Днем поиска рождественской елки.

Вечнозеленые деревья играли важную роль в различных культурах. В частности, коренные американцы использовали красный кедр для изготовления веревок, одежды, хижин и каноэ. Во многих обществах вечнозеленые растения выбирали для религиозных обрядов из-за их, казалось бы, вечной природы.

Ну, и конечно, в этот день уже стоит начинать искать елку, которая украсит ваш дом на новогодне-рождественские праздники.

В Украине с 2002 года 19 декабря отмечается День адвокатуры.

Событие призывает общество поблагодарить адвокатов за их труд, обратить внимание на важность этой профессии, ведь работники адвокатуры помогают сохранить личные права гражданина и играют значительную роль в развитии государства.

Еще сегодня по инициативе Организации Объединенных Наций во многих странах мира многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня помощи для бедных.

По разным статистическим данным, около 25% жителей Земли живут в нищете.

По юлианскому церковному календарю 19 декабря - это День святого Николая.

Также сегодня День памяти мученика Бонифатия.

В юных годах вел разгульный образ жизни, но быстро одумался, уверовал в Господа. Был замучен язычниками в Тарсе.

Впоследствии его мощи перевезли в Рим.

Бонифатий является покровителем трезвости и здорового образа жизни и здорового образа жизни.

Именины сегодня празднуют Григорий, Илья, Тимофей.