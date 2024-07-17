17 июля: День хот-дога, Всемирный день Эмоджи

Сегодня, в третью среду июля, все любители быстрой еды могут присоединиться к празднованию дня хот-дога. Событие было основано в США в 1957 году, и довольно быстро стало популярным во многих странах мира, пишет УНН.

Хот-дог называют национальным блюдом США, хотя, на самом деле, это не совсем так. Булочки с сосиской внутри начали подавать посетителям трактиров и ярмарок в Германии в конце ХѴ века.

Именно немецкие переселенцы во второй половине XIX века завезли хот-доги в США, где они стали культовым блюдом и одним из символов фаст-фуда.

Среднестатистический американец за год съедает 60 хот-догов. Рекорд по поеданию хот-догов принадлежит Джои Чеснату - мужчина съел 69 булочек с сосиской за десять минут.

Самый дорогой хот-дог был продан за две тысячи долларов.

Также 17 июля можно отметить Всемирный день Эмоджи (Эмодзи) - событие посвященное пиктограммам, автором которых в их современном виде считается японский художник Сигетака Курита.

Сейчас коллекция эмоджи Сигетаки Куриты демонстрируется в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а в начале 2000-х эта идея имела распространение только в Японии.

Символы не были стандартизированными, поскольку каждым оператором мобильной связи был разработан свой набор эмоджи. Частично они повторялись, а некоторые не отображались в другой сети.

Еще сегодня можно приобщиться к празднованию Дня рождения Диснейленда.

Отцом этого культового парка развлечений является известный на весь мир режиссер, продюсер, сценарист Уолт Дисней.

Именно он создал такие любимые миллионами детей персонажи как Микки Маус, Дональд Дак и другие.

Диснейленд был открыт 17 июля 1955 года в американском городе Анагайм. В день презентации Диснейленда его посетили около 30 тысяч человек. Создание сказочного детского мира стоило Диснею около 17 миллионов долларов. Открытая территория парка составляет 34 гектара.

По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Марины.

Марина родилась в Антиохии в семье языческого жреца, но юном возрасте тайного приняла христианство.

Когда отец узнал об этом, то сильно разозлился и пытался выдать дочь замуж за местного правителя. Однако, девушка отказалась.

Марину бросили в тюрьму, долго и жестоко пытали, а потом отрубили ей голову.

Именины 17 июля празднуют Леонид, Марина, Маргарита.