160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН

Стартовал второй сезон образовательного проекта "IT for Uni: Bootcamp" от ассоциации IT Ukraine для руководителей и менеджеров высших учебных заведений. Рассказали в телеграмм-канале Министерства Образования и Науки Украины, передает УНН.

В этом году на "IT for Uni: Bootcamp 2.0" поступила 231 заявка из 40 городов Украины. После отбора 160 участников из 93 ЗВО получили уникальную возможность в течение 10 недель учиться у ведущих ІТ-экспертов. - сообщили в образовательном ведомстве.

Детали

В рамках этого проекта в течение следующих 10 недель участники будут повышать свой уровень в сферах образовательных услуг, менеджменте команд, маркетинге, диджитализации и международном сотрудничестве.

Программа "IT for Uni: Bootcamp" предусматривает 10 модулей, 20 лекций и 10 воркшопов на актуальные темы. А именно участники будут говорить о:

🔹 современные инструменты построения образовательных программ;

🔹 управление людьми и ресурсами, работа команды;

🔹 проектный менеджмент;

🔹 эффективная коммуникация;

🔹 лидерство и people skills эффективного менеджера;

🔹 диджитализация образовательных процессов;

🔹 ИИ в образовательном процессе;

🔹 маркетинг;

🔹 международное сотрудничество и современный бизнес;

🔹 тренды в образовании 2024-2025.

В Министерстве образования и науки выразили надежду, что это мероприятие поможет украинским университетам стать более гибкими, инновационными и конкурентоспособными на глобальном рынке образовательных услуг.

Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты