160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  105061 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  120408 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  150810 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  138398 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133699 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117395 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100130 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115974 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115669 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  173466 просмотра
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5 апреля 2024, 10:51  •  433018 просмотра

160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН

На второй сезон образовательного проекта "IT for Uni: Bootcamp" от Ассоциации "IT Ukraine" поступила 231 заявка из 40 городов Украины, и 160 участников из 93 университетов в течение 10 недель будут учиться у ведущих ІТ-экспертов, чтобы усовершенствовать навыки в сфере образовательных услуг, управления командой, маркетинга, диджитализации и международного сотрудничества.

Технологии •   •  5755 просмотра
160 участников из почти сотни украинских университетов будут изучать ІТ-навыки на 10-недельном буткемпе - МОН

Враг атакует: зафиксирована ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях

В Днепропетровской и Запорожской областях Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной угрозой, о которой сообщили Воздушные Силы Украины.

Война •   •  10267 просмотра
Враг атакует: зафиксирована ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях

На Киевщине пиротехники ГСЧС обезвредили боеголовку ракеты Х-101

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли неразорвавшуюся боеголовку ракеты Х-101 в Вышгородском районе Киевской области, ликвидировав угрозу для местных жителей.

Война •   •  11627 просмотра
На Киевщине пиротехники ГСЧС обезвредили боеголовку ракеты Х-101

Сумщина: 4 жителя получили ранения в результате атаки рф

В Сумской области в течение суток российские оккупанты 36 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты, в результате чего в двух населенных пунктах произошло 157 взрывов и ранения получили 4 человека.

Война •   •  11142 просмотра
Сумщина: 4 жителя получили ранения в результате атаки рф

ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн грн на техосмотре в Херсонской области

Детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему присвоения 7,7 млн грн государственных средств, выделенных на проведение технического обследования поврежденной инфраструктуры Херсонской области, в связи с чем трем ее участникам избраны меры пресечения.

Экономика •   •  13423 просмотра
ВАКС избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о хищении 7,7 млн грн на техосмотре в Херсонской области

путин цинично высказался об ударах по украинским электростанциям

российский диктатор путин цинично заявил, что россия была вынуждена нанести удар по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на якобы удары по российским объектам, несмотря на то, что ранее интенсивно атаковала энергетический сектор Украины в 2022-23 годах.

Война •   •  16398 просмотра
путин цинично высказался об ударах по украинским электростанциям

США выделили 138 млн долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны Украины - посол

Соединенные Штаты предоставят Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем противовоздушной обороны, чтобы помочь поддержать эффективность противовоздушной обороны Украины против непрекращающихся атак россии.

Война •   •  17195 просмотра
США выделили 138 млн долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны Украины - посол

россия набирает крымчан в "специальное" подразделение Росгвардии - Чубаров

российские власти агитируют жителей Крыма, в том числе мусульман, вступать в "специальное" подразделение Росгвардии, о чем сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Война •   •  16540 просмотра
россия набирает крымчан в "специальное" подразделение Росгвардии - Чубаров

Военные усилия Украины в критической точке на фоне российских ракетных атак - Bloomberg

Ракетные удары россии по украинской энергетической системе, бомбардировки Харькова и продвижение вдоль линии фронта вызвали беспокойство, что военные усилия Киева приближаются к критической точке из-за острой нехватки боеприпасов и живой силы.

Война •   •  15730 просмотра
Военные усилия Украины в критической точке на фоне российских ракетных атак - Bloomberg

В Одесской области строят школьное укрытие на 400 человек - Кипер

В Березовском районе Одесской области строится большое школьное укрытие для 400 учеников, чтобы обеспечить безопасное обучение в режиме офлайн во время войны.

Общество •   •  17804 просмотра
В Одесской области строят школьное укрытие на 400 человек - Кипер