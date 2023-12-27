16 мужчин задержали за сутки вблизи границы со Словакией

За прошедшие сутки пограничники Чопского отряда задержали 16 граждан Украины, которые пытались незаконным образом пересечь украинско-словацкую границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Как отмечается, тринадцать из задержанных направлялись двумя группами, остальные трое шли по одному.

Одну из групп задержали на окраине населенного пункта Дубриничи Ужгородского района. Правоохранители остановили легковой автомобиль с украинской регистрацией, который направлялся в сторону Словакии. В нем находились восемь мужчин призывного возраста, которые оказались жителями Закарпатья. Пограничники установили, что водитель легковушки согласился за денежное вознаграждение доставить до границы своих односельчан и способствовать в их переправке на территорию Словакии. Во время задержания он пытался убежать, однако военнослужащие его остановили.

Другую группу, в состав которой входили четверо закарпатцев, остановили на участке ответственности отделения "Паладь Комаровцы".

Еще трех правонарушителей задержали на участке ответственности отделов "Ужгород" и "Новоселица". Один человек признал намерение добраться до Словакии вне пунктов пропуска, двое других находились в пограничье без документов, удостоверяющих личность.

Мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, задержали в административном порядке. Их привлекли к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

В действиях переправщика усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Из-за незаконной переправки мужчин за границу в этом году открыто более 1,6 тыс. дел - ГПСУ