16 мужчин задержали за сутки вблизи границы со Словакией

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов