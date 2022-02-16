16 февраля — День единения

День единения

Праздник был введен указом президента Украины №53/2022 от 14 февраля 2022 года. Во время празднования на всех домах и сооружениях всех населенных пунктов Украины рекомендовано поднять государственный флаг и добавить к одежде желто-голубые ленты. Также на 10 часов утра 16 февраля 2022 года запланировано исполнение Государственного Гимна Украины. День единения несет собой важную цель: показать, что украинцы единственная нация, которая любит свою Родину и родные земли. В то время пока многие иностранные СМИ говорят, что 16 февраля станет днем нападения, президент решил сделать его Днем единения.

День военного журналиста

Этот профессиональный праздник был введен с 2018 года, когда Министр обороны подписал соответствующий приказ. Дату выбрали не случайно. 16 февраля 2016 года военный журналист Дмитрий Лабуткин погиб во время исполнения своих обязанностей под Дебальцево. Он был не только капитаном 3-го утра, но и также редактором телерадиостудии “Бриз”.

Национальный союз журналистов 16 февраля чествует своих коллег, помогающих освещать события на передовой. С первых дней вражеской агрессии именно военные журналисты ведут свои репортажи и доносят до людей достоверную информацию из самых горячих точек АТО. Это непростая и опасная работа, но благодаря мужеству и преданности военных журналистов, весь мир знает о героической обороне наших защитников.

День памяти святых Семена и Анны

Когда Богородица и Иосиф принесли в Храм младенца Иисуса Христа на 40-вой день его рождения, святые Анна и Симеон (Семен) были первыми, кто встретил их. И именно они узнали в ребенке Мессию. Эти двое праведных людей сказали, что Иисус станет светом и откровением для славы израильского народа.

В православной церкви считают, что именно Анна и Симеон (Семен) являются последними пророками Ветхого Завета. Говорят, что в лицах этих людей Иисус Христос встретил весь народ Израиля. А сами Симеон и Анна уже в довольно преклонном возрасте стали символами того, что жизнь может подходить к концу, но Иисус наполняет его светом.

Именины

День Ангела празднуют: Владимир, Адриан, Иван, Николай, Михаил, Роман, Павел, Тимофей, Семен, Анна (Анна).