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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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16 лютого — День єднання

16 лютого — День єднання

Київ • УНН

 • 61033 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначають День єднання, День військового журналіста. Віряни вшановують пам’ять святих Семена і Анни, інформує УНН.

День єднання

Свято було впроваджене указом президента України №53/2022 від 14 лютого 2022 року. Під час святкування на всіх будинках і спорудах всіх населених пунктів України рекомендовано підняти державний прапор та додати до одягу жовто-блакитні стрічки. Також на 10 годину ранку 16 лютого 2022 року заплановано виконання Державного Гімну України. День єднання несе собою важливу мету: показати, що українці єдина нація, яка любить свою Батьківщину та рідні землі. У той час поки багато іноземних ЗМІ кажуть, що 16 лютого стане днем нападу, президент вирішив зробити його Днем єднання.

День військового журналіста 

Це професійне свято було запроваджене 2018 року, коли Міністр оборони підписав відповідний наказ. Дату обрали не випадково. 16 лютого 2016 року військовий журналіст Дмитро Лабуткін загинув під час виконання своїх обов’язків під Дебальцево. Він був не лише капітаном 3-го ранку, але й також редактором телерадіостудії “Бриз”.

Національна спілка журналістів 16 лютого вшановує своїх колег, які допомагають освітлювати події на передовій. З перших днів ворожої агресії саме військові журналісти ведуть свої репортажі та доносять до людей достовірну інформацію з найгарячіших точок АТО. Це непроста і небезпечна робота, але завдяки мужності та відданості військових журналістів, весь світ знає про героїчну оборону наших захисників.

День пам’яті святих Семена і Анни 

Коли Богородиця та Йосип принесли до Храму маленького Ісуса Христа на 40-вий день його народження, святі Анна та Симеон (Семен) були першими, хто зустрів їх. І саме вони впізнали в дитині Месію. Ці двоє праведних людей сказали, що Ісус стане світлом та одкровенням для слави ізраїльського народу.

У православній церкві вважають, що саме Анна та Симеон (Семен) є останніми пророками Старого Завіту. Кажуть, що в обличчях цих людей Ісус Христос зустрів весь народ Ізраїлю. А самі Симеон та Анна вже в досить похилому віці стали символами того, що життя може підходити до кінця, але Ісус наповнює його світлом.

Іменини 

День Ангела святкують: Володимир, Адріан, Іван, Микола, Михайло, Роман, Павло, Тимофій, Семен, Ганна (Анна).

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