15 лет тюрьмы получил информатор так называемого "мдб днр"

Суд назначил 15 лет за решеткой предателю, который собирал информацию разведывательного характера, работая на сеть так называемого "Горловского министерства государственной безопасности днр" на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора.

По публичному обвинению прокуроров Винницкой областной прокуратуры житель Торецка Донецкой области признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Приговором суда ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества - информирует Офис Генерального прокурора.

Согласно доказательной базой, которую прокуроры доказали в суде, фигурант в течение сентября-ноября 2022 года года работал на информаторскую сеть, созданную заместителем начальника так называемого называемого "Горловского министерства государственной безопасности ДНР" на оккупированной территории Донецкой области. Согласно официальной информации следователей, предатель собирал информацию разведывательного характера, которую враг использовал для подрывной деятельности против Украины.

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В частности сообщается, что осужденный проживал в районе боевого столкновения Сил обороны Украины и российских оккупационных войск и имел возможность непосредственно наблюдать за передвижением и расположением украинской армии. Зафиксированные актуальные идентификационные данные осужденный передавал своему куратору из так называемого "мдб днр" - для корректировки и нанесения огневого поражения по украинским позициям.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства в декабре 2022 года и доставили в Винницкую область. Досудебное расследование осуществляли следователи Управления СБУ в Винницкой области. Также указывается, что до вынесения приговора, фигурант дела находился под стражей.

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