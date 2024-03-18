15 беспилотников: появились детали поражения нефтезавода в краснодарском крае рф

15 беспилотников попали по нефтезаводу в славянске-на-кубани в краснодарском крае рф 17 марта, со ссылкой на источники сообщает российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

"Во время атаки на НПЗ ООО "Славянск ЭКО" в ночь на 17 марта 15 беспилотников попали по территории завода, выяснила ASTRA. Возник пожар. Завод временно приостановил работу, погиб сотрудник НПЗ по фамилии Руденко. Как сообщали местные власти, у него случился сердечный приступ", - отмечается в сообщении.

Как указано, повреждены наливная бочка, перерабатывающая установка и трубопровод. Завод прекратил работу.

В Краснодарском крае дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод