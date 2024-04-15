15 апреля: Всемирный день искусства, День McDonald's

Сегодня, 15 апреля, поклонники различных видов творчества по всему миру могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня искусства, пишет УНН.

Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2012 году в честь дня рождения известного итальянского художника Леонардо да Винчи, который появился на свет 15 апреля 1452 года.

Цель события - привлечение внимания людей к важности творчества и искусства в нашей жизни, привлечение к ознакомлению с творческим достоянием талантливых деятелей.

Сегодняшний праздник является напоминанием о важности поддержки и продвижения искусства как средства культурного обогащения и важного компонента общества и экономики.

Любители фастфуда сегодня могут приобщиться к празднованию дня McDonald's.

Событие посвящено тому, что именно 15 апреля 1955 года в американском штате Иллинойс Рэй Крок открыл первую франшизу этой сети ресторанов быстрого питания.

История создания McDonald's началась в 1940 году, когда братья Ричард и Морис МакДональд открыли ресторан в Калифорнии и произвели революцию в индустрии быстрого питания. Рэй Крок поставлял для McDonald's кухонные принадлежности, и уговорил братьев позволить ему открыть франшизу.

Сейчас McDonald's имеет около 40 тысяч заведений в 120 странах мира, которые ежедневно обслуживают более 70 миллионов посетителей.

Еще сегодня отмечается День биомедицинских лабораторий.

Биомедицинские лаборатории - это важное звено системы здравоохранения и медицинской научной отрасли, поэтому важно способствовать дальнейшим инвестициям в эту сферу.

Работники биомедицинских лабораторий играют решающую роль в диагностике, лечении и профилактике заболеваний, проводя лабораторные исследования, анализируя результаты и предоставляя точную и своевременную информацию поставщикам медицинских услуг.

С 1992 года 15 апреля проходят различные мероприятия по случаю Международного дня экологических знаний.

Экологические знания - это целый комплекс различных естественных дисциплин, таких как химия, биология, физика и тому подобное. Кроме этого экологи должны отлично владеть экологическими нормативами, стандартами и законами, и знать, как проводятся экологический анализ и различные экологические экспертизы.

Еще сегодня чтят память жертв самой известной морской катастрофы в истории человечества - именно 15 апреля 1912 года затонул "Титаник".

В ночь с 14 на 15 апреля ночью "Титаник" столкнулся с айсбергом в северной части Атлантического океана и затонул менее чем за три часа.

По официальной информации, погибли около 1,5 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Впервые экспедиции подводников смогли добраться до затонувшего пассажирского лайнера только в 1985 году.

В 2009 году в 97-летнем возрасте умерла последняя из пассажирок "Титаника. На момент катастрофы ей было 2,5 месяца.

По церковному календарю сегодня День Сретения Вышгородской иконы Пресвятой Богородицы.

По одной из версий, изображение было написано евангелистом Лукой на обломке стола, за которым за трапезой сидели Сын Божий с Богородицей и праведным Иосифом.

Из Константинополя икона в 1131 году попала на Русь в руки князя Мстислава и была выставлена в Вышгородском девичьем монастыре.

Также православные христиане сегодня чтят память апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда.

Все трое были учениками апостолов Петра и Павла, проповедниками и богословами. Были казнены по приказу императора Нерона во время усиления гонений на христиан.

Именины 15 апреля празднуют Аристарх, Трофим, Андрей, Александр, Мстислав, Виктор, Мария, Анастасия.